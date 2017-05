publié le 04/05/2017 à 15:30

Quand les personnages de Star Wars chantent, les fans du monde entier se mettent à danser. À l'occasion de May The 4th, la journée mondiale dédiée à la saga créée par George Lucas, l'animateur américain Jimmy Fallon a dévoilé un mashup incroyable. De Yoda à Dark Vador, en passant par l'Empereur, Leia, Han Solo, Rey ou encore Finn, tous les héros de la galaxie très très lointaine reprennent en cœur (grâce à un subtil montage) All Star, le tube rock du groupe américain Smash Mouth.



Selon le site Billboard, le présentateur du Tonight Show a publié cette vidéo pour exaucer le souhait d'un fan : "J'adore Star Wars. J'aime aussi All Star de Smash Mouth, ce qui m'amène à vous demander : pourriez-vous faire chanter tous les héros de Star Wars sur ce titre ?" L'animateur a profité de la journée du 4 mai, célébrée par tous les fans de la galaxie pour dévoiler son montage.

Il y a deux ans, pour la sortie du Réveil de la Force (épisode 7), Jimmy Fallon avait offert un mashup fabuleux réunissant le casting complet du space opera. Carrie Fisher (Leia), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Harrison Ford (Han Solo), mais aussi Chewbacca avait entonné les chansons les plus célèbres des films, composées par John Williams.

> Jimmy Fallon, The Roots & "Star Wars: The Force Awakens" Cast Sing "Star Wars" Medley (A Cappella)