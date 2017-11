Star Wars The Last Jedi TV Spot 5 "Darkness Rises"

publié le 16/11/2017 à 12:24

L'Alliance Rebelle est en danger. Dans ce nouveau spot de Star Wars 8, Leia charge son fidèle Poe Dameron d'une mission "explosive". Le jeune homme, qui a montré dans la dernière bande-annonce qu'il était prêt à tout pour détruire le Premier Ordre, a donc le feu vert de sa Générale pour attaquer la flotte du Suprême Leader Snoke. Si le teaser est rapide, il nous permet de deviner que Poe Dameron sera au cœur d'une importante bataille à venir.



Dans tous les cas, ce spot diffusé à la télévision nous tease aussi la relation entre Leia et Poe Dameron. Elle sera plus exploitée que dans Le Réveil de la Force (épisode 7) comme l'avait confié Oscar Isaac (Poe Dameron) dans un entretien pour le magazine américain Vanity Fair. Le jeune homme ressemblera de plus en plus à un fils de substitution pour Leia et les deux personnages auront aussi des divergences.

En effet, Oscar Isaac a confié qu'il avait dû tourner une scène où la Générale le gifle. "On a dû la refaire 27 fois (...) Carrie adorait me taper". Reste à savoir ce qui a poussé la Générale à perdre son sang-froid face à son plus fidèle pilote... Plus que quelques semaines pour le découvrir.