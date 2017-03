publié le 09/03/2017 à 11:48

Une soirée cauchemardesque pour Scarlett Johansson. Rough Night ("Pire soirée"), le prochain film de Lucia Aniello, retrace la folle nuit d'enterrement de vie de jeune fille de Jess. À ses côtés, quatre de ses amies de longue date, jouées par Zoë Kravitz (Les Animaux Fantastiques), Jillian Bell (The Night Before), Ilana Glazer (Broad City), Kate McKinnon (S.O.S. Fantômes) et Demi Moore. Les cinq jeunes femmes ont loué une villa à Miami pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de Jess (Scarlett Johansson). Mais la soirée ne va pas se passer comme prévu, puisque le strip-steaser engagé pour l'animation est tué accidentellement.



S'en suit une série de folles péripéties, par lesquelles les amies espèrent se tirer d'affaire. Des aventures dont on découvre quelques extraits dans cette première bande-annonce. Chacune des "bachelorettes" tente de trouver une solution à ce meurtre et échapper à la prison, en ayant du mal bien sûr, à garder son sang-froid. Ce premier trailer promet un film plein de rebondissements, dans la lignée de Very Bad Trip, comédie sur un enterrement de vie de garçon également bien arrosé, sortie en 2009. Rough Night, en salles le 16 juin 2017.