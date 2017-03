MASS EFFECT: ANDROMEDA | Multiplayer | Official Gameplay Series - Part 4

publié le 16/03/2017 à 12:03

Electronic Arts n'en finit pas de bichonner les fans de Mass Effect. Quelques jours avant la sortie du prochain volet de la série intitulé Andromeda attendu le 23 mars, la société américaine a dévoilé le gameplay du mode multijoueur dans une courte vidéo. On découvre que quatre joueurs devront s'allier pour survivre aux attaques ennemies, tout en accomplissant des objectifs bien précis. L'action se déroulera dans l'univers futuriste de Mass Effect : Andromeda, qui en met plein la vue depuis la sortie du premier trailer.



Vous l'aurez compris, il faudra agir de manière coordonnée avec les autres joueurs de la partie, pour que votre équipe reste en vie. Dans la suite du gameplay, on découvre aussi qu'une quarantaine d'armes seront mises à disposions des joueurs, qui se montreront plus ou moins efficaces selon l'ennemi que vous devrez affronter.

Enfin, les connaisseurs seront ravis d'apprendre que les points XP (points d'expérience), ainsi que les médailles seront rétablies équitablement entre les membres de l'équipe. Reste à savoir si le docteur Lexi T'Perno, doublé par Natalie Dorner (Margaery Tyrell dans Game of Thrones) sera aussi dans le mode multijoueur... Rendez-vous le 23 mars sur Xbox One, PS4 et PC.