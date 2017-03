publié le 27/03/2017 à 10:44

Tous les fans de Love Actually se souviennent de cette scène d’anthologie. Quand Hugh Grant, alors Premier ministre britannique à peine élu, se déchaîne sur Jump (For My Love) des Pointer Sisters et se fait surprendre. Rarement effrayé d'être ridicule, l'acteur a rejoué la scène pour Love Actually 2, la mini suite du film sorti en 2003, diffusée sur la chaîne britannique BBC One vendredi 24 mars.



Pendant 10 minutes, les téléspectateurs ont pu retrouvé l'ambiance laissée dans ce traditionnel film de Noël il y a plus de 15 ans. Ils ont notamment pu découvrir Hugh Grant avec toujours autant d'auto-dérision. Cette fois, celui qui incarne le Premier ministre se déhanche sur un titre en vogue en ce moment : Hotline Bling de Drake.

La séquence s'ouvre de la même manière : l'acteur, de dos, commence par remuer ses fesses au rythme de la musique. L'enchaînement qui suit est le même, mais avec quelques années en plus. Assez pour que la scène dans l'escalier se termine par une chute de l'intéressé qui, du coup, rejoue son petit pas de côté de manière douloureuse et avec beaucoup d'humour, à la sauce anglaise.

HUGH GRANT DANCING TO HOTLINE BLING IS ALL I NEED #RedNoseDay pic.twitter.com/OUDJqHo1r1 — jessica ¿ (@eriklehvsherr) 24 mars 2017

Pour ceux qui n'auraient plus en tête la scène originale, voici un petit extrait :