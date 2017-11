VIDÉO - Le fabricant du Humvee attaque "Call of Duty"

publié le 11/11/2017 à 15:45

Le constructeur automobile AM General a attaqué en justice l'entreprise Activision, éditeur du jeu Call of duty, le 7 novembre, rapporte l'agence Reuters. Le fabricant dénonce l'apparition dans la franchise vidéoludique du HMMWV (Humvee), un véhicule militaire conçu pour General Motors.



Ce véhicule de transport est utilisé par les armées de près de 25 pays. Il est présent sur de nombreux conflits armés mais aussi dans des jeux, films ou séries. AM General estime que l'éditeur a amassé des millions de dollars grâce à l'utilisation de la marque, sans autorisation, dans les jeux et dans des produits dérivés.

Ce n'est pas la première attaque en justice que subit la franchise. En 2014, l'ancien dictateur du Panama, Manuel Noriega, a attaqué les créateurs de Call of Duty pour son apparition dans l'un des jeux. Sa plainte avait été rejetée par la justice américaine.



En 2016, la famille de Jonas Savimbi, homme politique et militaire angolais, avait poursuivi Activision pour sa représentation de leader nationaliste comme étant un "barbare". La plainte avait aussi été rejetée, par la justice française cette fois.