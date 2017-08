publié le 22/08/2017 à 16:34

C'est le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau. 30 ans après la sortie du célèbre Dirty Dancing, le porté réalisé par les deux personnages principaux sur la chanson (I've Had) The Time of My Life est toujours aussi mythique. Sorti en août 1987, le film musical raconte l'histoire d'amour entre "Bébé" (Jennifer Grey), une jeune fille de bonne famille, et Johnny (Patrick Swayze), professeur de danse rebelle et sexy en diable.



Lors de la scène finale, les deux tourtereaux exécutent un numéro de danse devant une salle pleine à craquer. Alors que la musique s'emballe, "Bébé" s'élance vers Johnny. Celui-ci la soulève du sol et la maintient au-dessus de lui pendant plusieurs secondes.

Véritable prouesse artistique et physique, le porté de Dirty Dancing fascine. À tel point qu'il est souvent repris au cinéma : Vanessa Paradis et Romain Duris le réalisent dans L'Arnacoeur (2010). Emma Stone et Ryan Gosling s'y attellent - avec un peu plus de difficultés - dans Crazy, Stupid, Love (2011). En 2015, l'assurance maladie américaine United Healthcare parodie également la scène dans un spot publicitaire. Avec beaucoup d'humour, celle-ci vante les mérites de son produit... en cas de chute liée à la pratique de la danse.



Car les acteurs et danseurs ne sont pas les seuls à s'y atteler : de nombreux couples plus ou moins expérimentés tentent aussi de réaliser cette figure lors de leur mariage, dans la piscine et parfois même dans la rue ou le métro. Avec un succès assez variable, comme en témoignent les dizaines de vidéos disponibles sur Facebook ou YouTube. N'est pas Patrick Swayze qui veut...