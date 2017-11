Deadpool 2 | Official HD Deadpool's "Wet on Wet" Teaser | 2018

publié le 15/11/2017 à 16:26

Mais qui peut arrêter Deadpool ? Le sale gosse de l'écurie Marvel vient de dévoiler un nouveau teaser de ses prochaines aventures. Ne vous attendez pas tout de suite à des images inédites de Deadpool 2, mais plutôt une séance d'art plastique en compagnie de l'antihéros.



Chemise blanche et jean clair, Deadpool se lance dans la réalisation d'une croûte en expliquant (à grands renforts de jeux de mots) l'harmonie des couleurs. Une référence à Bob Ross, un peintre devenu la star d'Internet grâce à ses tutos vidéos où il peint des "happy litte trees" comme décrit par Deadpool. Un teaser complètement barré fidèle à l'univers du héros en rouge et noir, célèbre pour ses punchlines qui rhabillent pour l'hiver quiconque se trouve sur sa route.

Viennent ensuite des images de Deadpool 2 qui défilent à toute vitesse. On retrouve la mutante Negasonic Teenage Warhead plus guerrière que jamais, mais aussi Al, la colocataire de Deadpool bien armée. Domino, la mutante qui rejoint l'aventure est aussi de la partie. Reste à savoir quand on pourra découvrir une première "vraie" bande-annonce, qui nous donnera un peu plus d'indices sur cette aventure, très attendue par les fans.