"The Walking Dead" a rendu deux hommages pour son premier épisode

publié le 24/10/2017 à 17:03

Amateurs de zombies et autres réjouissances post-apocalyptiques, cet article est pour vous. Mais, si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode de la saison 8, passez votre chemin. La suite du texte est remplie de spoilers.



L'épisode d'ouverture de la 8e saison de The Walking Dead a rendu hommage à deux membres du cinéma disparus cette année. Leurs noms sont apparus à la fin du générique. D'abord John Bernecker, le cascadeur américain décédé sur le tournage de la saison 8 le 13 juillet dernier. Un premier hommage lui avait été rendu par le casting et le tournage avait été arrêté.

L'épisode Mercy est aussi dédié à George A. Romero, le maître de l'horreur américain disparu le 16 juillet. Avec son premier long-métrage, La Nuit des morts-vivants (1968), il est devenu le réalisateur qui a permis aux zombies d'être populaires au cinéma. Il a fait frissonner des générations de spectateurs. George Romero avait annoncé en 2015 dans une interview à Indie Wire que The Walking Dead était "un soap opera", mais cela n'a pas empêché la série de lui rendre hommage, car son travail a beaucoup influencé Robert Kirkman pour les comics The Walking Dead.

