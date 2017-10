publié le 30/10/2017 à 17:05

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le second épisode de la saison 8, passez votre chemin. La suite du texte est remplie de spoilers.



Le retour de Morales dans The Walking Dead est le point d'orgue de l'épisode 2 de la saison 8. Alors que Rick et Daryl cherchent des armes dans un refuge des Sauveurs, notre héros tombe nez à nez avec son ancien allié. Mais, les retrouvailles sont loin d'être amicales : Morales menace Rick avec son arme et lui annonce qu'il va prévenir les Sauveurs de sa présence.

La dernière fois qu'ils étaient ensemble, c'était dans la saison 1. Morales emmenait sa famille en Alabama et quittait le groupe de Rick, qui se rendait à Atlanta. Depuis, aucune nouvelle du personnage jusqu'à aujourd'hui. "J'ai toujours supposé que Morales arrivait à survivre. Il l'a montré dans la saison 1 (...) J'étais peut-être un peu naïf et optimiste de penser qu'il était encore un père de famille et qu'il prenait soin de ses proches dans ce monde de l'horreur qu'est celui de The Walking Dead", explique Juan Gabriel Pareja à Entertainment Weekly.



Morales n'est plus le même

Juan Gabriel Pareja incarne Morales dans les saisons 1 et 8 de "The Walking Dead" Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

7 saisons pour un personnage ce n'est pas rien. Et si Rick met une demi-seconde à reconnaître son ancien camarade, cela ne veut pas dire qu'il se tient devant le même homme qu'il a connu. "À bien des égards, je pense que Morales est un nouveau personnage (...) Et honnêtement, je n'aurai pas pu reprendre le même rôle, car je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour Morales depuis tout ce temps. Je n'aurais pas pu faire grand chose pour préparer cette transition de sept ans. C'est juste un tout un nouveau personnage", poursuit l'acteur.



Une interview qui a ce qu'il faut pour attiser la curiosité des fans. Si on ne sait pas combien de temps Morales restera dans l'aventure, le public est sûr de découvrir ce qu'il s'est passé dans sa vie depuis les saisons dernières. "Je ne peux pas trop en vous dire, mais sachez que vous allez découvrir le passé de Morales, ce qu'il a traversé et ce qui l'a amené à devenir un Sauveur de Negan", conclut Juan Gabriel Pareja.