publié le 06/03/2017 à 13:18

Le nouvel épisode de The Walking Dead, intitulé Say Yes, promet encore une série de rebondissements, et risque bien de mettre les nerfs des fans de la série à rude épreuve. La bande-annonce, dévoilée ce 5 mars, promet un épisode 12 riche en aventures et en émotions.



Nous voici au cœur d'une fête foraine déserte, où Rick et Michonne - partis pour trouver de la nourriture et des armes et les donner à Jadis - doivent une nouvelle fois affronter les walkers. Le psychopathe a en effet fait un retour très attendu dans l'épisode 11 de The Walking Dead.

Dans la vidéo, Rick se laisse dépasser par une bande de zombies après avoir voulu suivre une biche, sous les yeux désespérés de Michonne, qui paraît croire, que cette fois, il a été dévoré par les walkers. La jeune femme qui tente de résister est rapidement rattrapée par l'émotion. Qu'adviendra-t-il de Rick, de Michonne et de leur mission ? La réponse dans le nouvel épisode diffusé lundi 6 mars en France sur OCS Choc.

> The Walking Dead 7x12 "Walkers Eating Rick" Season 7 Episode 12 (HD)