"Star Wars : Battlefront 2" : le jeu qui raconte l'après "Le Retour du Jedi"

publié le 16/11/2017 à 07:25

Le jeu vidéo Star Wars : Battlefront 2 n'est pas qu'un simple jeu de tir inspiré par l'univers de Star Wars. Contrairement au premier volet sorti en 2015, celui-ci intègre une véritable campagne avec un scénario (un vrai). Les amoureux des films ne vivront pas les événements cultes de la saga mais ils pourront enfin découvrir ce qu'il s'est passé entre l'épisode VI, Le Retour du Jedi et l'épisode VII, Le Réveil de la Force.



Star Wars : Battlefront 2 contient l'équivalent d'un film d'une heure quarante en "cut-scenes" (scènes où vous ne pouvez agir) et passages doublés. C'est un véritable film interactif avec ses personnages - nouveaux et anciens - ses actions, ses dialogues et ses révélations. La réalisation de haute volée, quasi photographique, vous promet un grand spectacle (même si vous ne faites que regarder vos amis jouer, à côté sur le canapé).



Vous incarnerez la Capitaine Iden Versio. Cette soldate d'élite de l'Empire dirige la terrible Inferno Squad qui applique sans discuter les ordres de l'Empereur Palpatine. Subtilité très importante dans le jeu, son supérieur hiérarchique n'est autre que son propre père, l'Amiral Garrick Versio.

La suite de cet article contient des spoilers sur l'intrigue de Star Wars : Battlefront 2. Nous vous conseillons de finir la campagne avant de lire les paragraphes suivants. L'article se concentre aussi sur les éléments de l'histoire du jeu, un test plus complet sur les qualités et les défauts du titre en terme de gameplay et d'expérience sera publié dans les prochains jours sur RTL Super.

Une nouvelle héroïne : Iden Versio

Le jeu commence directement après la fin du Retour du Jedi. L'Empire vient de subir un terrible revers. L'Étoile noire a été endommagée et l'Empereur est mort, jeté par Dark Vador dans le générateur de la station spatiale mortifère. L’Amiral charge alors sa fille d'une mission secrète pour se venger l'empire et annihiler la Rébellion.



Alors qu'ils stationnent dans les cieux de la planète Endor, un androïde, le Messager de l'Empereur, confie aux Versio le testament de Palpatine : l'Opération Cendre (Operation Cinder). Si l'Amiral semble au courant des noirs desseins de l’Empereur, il ne donne à sa fille que des ordres sibyllins qu'elle doit suivre aveuglement.



Elle sécurise des satellites, mène des batailles spatiales et au sol... pour finalement découvrir le pire. L'Opération consiste à imposer une vague de terreur dans la galaxie en détruisant des planètes... même celles fidèles à l'Empire. De tels plans instillent dans l'esprit d'Iden une envie de fuir pour rejoindre les Rebelles dont les motivations lui semblent désormais plus nobles.

Del, Iden et Harsk sont les trois soldats de l'Inferno Squad Crédit : EA

La loyauté, le soulèvement face à l'oppression, les rapports entre un père et sa descendance... C'est une structure très classique pour un Star Wars mais elle est aussi bien amenée que dans les longs-métrages. Le jeu va même jusqu'à reprendre les transitions circulaires et par glissement ("wipe") des films. Un goût du détail qui ravira les joueurs. Les fans absolus de la saga reconnaîtront ici des éléments de l'intrigue des comics Marvel Star Wars : Les Ruines de l'Empire, publié en 2015, mais beaucoup découvriront sans doute cette histoire via le jeu vidéo.

Un mystérieux compas

Une des séquences du jeu s'attarde sur un passage qui intriguera pour sûr les fans. Star Wars : Battlefront 2 vous permet en effet d'incarner directement les héros de la saga. Dans les sessions multijoueurs vous pourrez (comme dans le premier jeu), incarner Yoda, Han Solo, Leia mais aussi Kylo Ren ou Rey. Le gros de la campagne se déroulant juste après l'Épisode VI, vous n'incarnerez que Leia, Han et Luke Skywalker dans la partie scénarisée. C'est ce dernier héros qui laisse entrevoir un vrai mystère.



L'Opération Cendre entend détruire le contenu d'un coffre sur l'Observatoire de la planète Pillio. Lors de cette mission vous incarnez successivement Del, l'adjoint d'Iden et Luke Skywalker. Le Jedi sauve la vie du soldat de l'Empire et les deux finissent par s'allier (Del quittera d'ailleurs l'Empire quelques temps après cette expérience auprès de Luke). Avant de détruire l'Observatoire, Luke récupère un mystérieux compas et demande à Del de le laisser partir avec cet unique objet. Luke semble attiré naturellement par l'objet dont on ne connait pas la véritable fonction. Peut-être en apprendra-t-on plus dans l'Épisode VIII qui va sortir au cinéma en décembre 2017.

Le compas de l'Empereur dérobé par Luke Skywalker Crédit : EA

Les jeux Battlefront semblent conçus comme des ponts narratifs entre les grands épisodes numérotés de Star Wars. Battlefront 2 introduit des personnages comme Maz ou Kylo Ren. À la fin du jeu on voit se dernier torturer et lire les pensées de Del afin de trouver la Carte vers Luke Skywalker, l'objet de tous les désirs du Réveil de la Force.



En cela, il faut définitivement classer Battlefront 2 comme le film Rogue One par exemple. Ils ne sont pas indispensables à la compréhension de l'intrigue principale mais apportent une grande quantité de détails (et de divertissement) pour tout amateur de la saga qui se respecte.