publié le 11/03/2017 à 08:01

John Boyega (Finn) vient-il de dévoiler un indice de taille sur Star Wars 8 ? C'est ce qu'on peut supposer avec la récente photo de l'acteur sur Instagram. Il dévoile le cadeau que lui a offert Rian Johnson, le réalisateur du long-métrage : un portait de l'acteur en train de se prendre la tête avec le mot "Bio-hexacrypt". Et effectivement, après avoir essayé de le dire à voix haute, on comprend que John Boyega a eu des problèmes de prononciation. C'est en plus un terme qui n'a jamais encore été utilisé dans l'univers Star Wars.



Que peut-il donc signifier ? Si Star Wars et Disney gardent bien le secret sur l'intrigue de Star Wars 8, ce petit indice peut quand même nous aiguiller sur l'histoire. Plus précisément sur le rôle de Finn, dont on sait déjà qu'il serait central, grâce au site Making Star Wars. Attention, spoilers après le GIF.

Un lien avec sa guérison ?

C'est l'idée qui revient le plus souvent sur le forum Reddit consacré aux Derniers Jedi (le titre officiel de Star Wars 8). Mais avant d'y arriver, revenons plutôt sur la dernière apparition de Finn dans l'épisode 7. Après son combat au sabre laser contre Kylo Ren, notre ex-Stormtrooper est bien amoché. Il est même plongé dans le coma et placé sous l'assistance médicale de l'Alliance. Comment va-t-il donc guérir ? Selon Making Star Wars, ce serait grâce à une cellule de bacta, cette substance liquide gélatineuse aux vertus curatives. Comme cela a été le cas pour Luke Skywalker dans L'Empire contre-attaque après son face-à-face contre le Wampa (bête carnivore ressemblant à une sorte de Yéti vivant sur la planète glacée Hoth).

Luke Skywalker dans une cellule de bacta dans "Star Wars 5" Crédit : capture d'écran

Et c'est donc pendant la guérison de Finn dans Star Wars 8 que "Bio-hexacrypt" ferait son apparition. On pourrait effectivement penser que le terme "bio" nous amène à quelque chose de biologique et le second terme (imprononçable) à une autre méthode médicale utilisée par l’Alliance pour sortir Finn de son coma.

Ou sa mission secrète ?

Là encore, on vous pose le décor. Selon certaines rumeurs, Finn devrait retrouver le commanditaire de l'attentat manqué, dont sera victime la Générale Leia Organa, juste au début de Star Wars 8. Ce serait une mission secrète, car Leia suspecte qu'une taupe du Premier Ordre se trouve dans les rangs de l'Alliance. Finn partira donc à l'autre bout de la galaxie pour remonter la piste de l'agresseur. Il sera d'ailleurs accompagné par le pilote Poe Dameron (Oscar Isaac) et une nouvelle héroïne incarnée par Kelly Marie Tran.



Comment Bio-Hexacrypt serait donc rattaché à sa mission ? Toujours selon certains internautes du forum Reddit, cela pourrait être une crypte (comme "crypt" dans le terme anglais). Quant au terme "hex", il se rapporte à la magie. Finn pourrait donc tomber non pas sur une caverne enchantée, mais plutôt un lieu sous-terrain qui pourrait être en lien avec la Force ou les midi-chloriens, la forme de vie microscopique qui constitue le pouvoir des Jedi.



Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir réellement plus sur le "Bio-hexacrypt". En attendant, on pourra sans aucun doute se consoler avec la première bande-annonce de Star Wars 8, attendue a priori pour la Star Wars Celebration en avril prochain.