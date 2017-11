Spider-Man : après "Venom", un spin-off sur le vampire Morbius ?

publié le 15/11/2017 à 13:05

L’univers partagé autour de Spider-Man continue de tisser sa toile. Après un premier spin-off sur Venom, campé par le charismatique Tom Hardy (vu dans The Dark Knight Rises et Dunkerque), le toujours très informé The Hollywood Reporter pense savoir que Sony développerait un nouveau volet centré sur Morbius le vampire.



Mais qui est donc ce mystérieux personnage ? Prix Nobel de chimie, Michael Morbius (son nom dans le civil) souffre d’une pathologie sanguine incurable. C’est en combinant du sang de chauve-souris et des électrochocs qu’il espère trouver le remède ultime. S’il survit bien à sa maladie, ce n’est pas sans dommage collatéral : le scientifique se transforme en vampire insatiable. Devenant, dès lors, l'un des ennemis jurés de "Spidey".



Le long-métrage aurait été secrètement écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, tandem plus connu pour avoir signé le scénario de Dracula Untold. Un choix aussi intéressant que surprenant puisque Morbius n’est pas parmi les antagonistes les plus célèbres de l’homme-araignée (contrairement à Venom, qui jouit déjà d’une grande popularité et a fait une apparition à l'écran dans Spider-Man 3 en 2007). Ce spin-off tout à sa gloire sera donc le théâtre de sa toute première apparition sur grand écran.

Spider-Man face à Morbius Crédit : Marvel