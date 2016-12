Richard Berry "très imbu de lui-même" dans son dernier rôle

INVITÉ RTL- Richard Berry évoque son rôle dans le film "Père, fils, thérapie!" d' Emile Gaudreault qui sort en salle le 28 décembre.

par Florence Cohen publié le 27/12/2016 à 21:26

Le film Père fils thérapie ! raconte l'histoire d'un père et de son fils, policiers tous les deux et qui ne se supportent pas, qui vont se retrouver dans une thérapie de réconciliation avec en toile de fond une intrigue policière, bien que ce film est une comédie. L'acteur Richard Berry, joue le père policier dans ce film et il explique que son personnage est "un type qui a un sale caractère, qui est très imbu de lui-même".



Dans ce film, le père très castrateur laisse peu de liberté à son fils "il est tétanisé par son père", explique l'acteur. Il s'agit de l'adaptation d'un film qui a été un très gros succès au Canada. Ce film qui évoque le lien qui unit un père à son fils fait rendre compte "qu'il faut rappeler à ces enfants que même quand on est pas là on continue de les aimer".



Tournée dans les Gorges du Verdon, Richard Berry explique que c'est un endroit "exceptionnel" dans lequel il a aimé tourner et "ça vaut les plus grands paysages".