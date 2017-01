ÉCLAIRAGE - La tendance, encore embryonnaire, consiste à consommer un maximum de séries en un minimum de temps et sans forcément s'en rendre compte.

Crédit : Capture d'écran Youtube The mask

par Marie de Fournas publié le 15/01/2017 à 10:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les accros aux séries télévisées vont encore plus loin. Après le "Binge watching", pratique consistant à enchaîner, durant plusieurs heures, les épisodes d'une même série, le "speed watching" commence à séduire les fans. Cette nouvelle méthode permet d'engloutir encore plus d'épisodes en moins de temps. Le secret ? Regarder les séries en vitesse accélérée.



Il existe en effet différents moyens d'augmenter le défilement des images sur un écran, en accélérant la vitesse de 20 à 50% selon les goûts ou l'appétit. Bon nombre de lecteurs DVD proposent cette option. Sur YouTube, il est possible de choisir un facteur d'accélération sur son lecteur. Celui-ci varie de 0,25 à 2 fois plus rapide. Un onglet également disponible sur un lecteur VLC. Enfin, Google Chrome permet avec son Video Speed Controller d'accélérer des films Netflix, Vimeo ou Amazon Prime. Il est donc possible de voir un épisode de 52 minutes en 26 minutes.

Le cerveau humain est capable de s’habituer

Ce n'est pas une blague et le résultat n'est pas forcément aussi étrange qu'il en a l'air. Les dialogues n'en sont pas forcément très impactés. Une étude menée par l'université d'Haifa assure même que l'on s'y habituerait très bien. Les chercheurs démontrent que le cerveau humain est capable de s’habituer sur le long terme à entendre des dialogues accélérés. Tout serait une question d'habitude.



Faites le test avec la bande-annonce française de la saison 2 d'Orange Is the New Black. Cliquez sur le bouton "paramètre" en bas à droite de l'écran, allez dans l'option "vitesse" et sélectionnez différents rythmes. L'accélération à "2", c’est-à-dire 50% plus rapide, ne rend pas le visionnage très agréable, mais on s'habitue plutôt bien à la vitesse multipliée par "1,25".

> Orange Is the New Black - Saison 2 - Bande-annonce "Sentence" [HD] (FRANÇAIS)

Mais pourquoi se lancer dans de tels stratagèmes ? Le secteur de la série télévisée reste en plein essor depuis plusieurs années. Rien qu'aux États-Unis, 455 séries ont été produites en 2016. C'est 71% de plus qu'en 2011. En France, 81 "feuilletons" ont été tournés en 2015. Le phénomène n'est pas près de s'arrêter dans les années à venir avec la sortie des nouvelles saisons et de nouvelles séries.



Tout cela sans compter les feuilletons terminés que l'on voudrait regarder pour la seconde fois, sachant que nombre d'épisodes durent en moyenne 52 minutes. Par exemple, revisionner la série complète Breaking Bad vous prendrait en temps normal deux jours complets, la série Friends 86 heures (et les épisodes ne durent que 22 minutes) et on ne comptera pas le temps nécessaire pour rattraper Les Feux de l'Amour.



Attention cependant, si vous voulez tester le visionnage en accéléré. Vous pourriez vraiment vous y habituer et finalement trouver les gens à la télévision incroyablement lents et ennuyeux...