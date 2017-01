"Le monde de Dory", "Deadpool" et la star du petit écran Ellen DeGeneres ont été mercredi les grands gagnants des People's Choice Awards, prix du cinéma, de la télévision et de la musique.

publié le 19/01/2017

Pour ces prix, c'est le public qui choisit. Contrairement à toutes ces cérémonies où les lauréats sont désignés par des professionnels du cinéma, les People's Choice Awards sont décernés, eux, par les internautes. Ils ont récompensé, mercredi 18 janvier, les personnalités du monde du cinéma, de la télévision et de la musique.



Côté cinéma, Le monde de Dory a été sacré meilleur film et meilleur film familial, tandis que Deadpool a reçu les prix du meilleur film d'action et meilleur acteur de cinéma pour son interprète Ryan Reynolds. Chez les actrices, c'est Jennifer Lawrence qui l'a de nouveau emporté après avoir déjà gagné ce prix en 2015. Chez les acteurs de films d'action, Robert Downey Jr (déjà primé en 2015) et Margot Robbie ont été choisis. Le prix du meilleur film à suspense est revenu à La fille du train. Quant à Johnny Depp, il a été déclaré "Icône de cinéma" de l'année.



En musique, Britney Spears a été lauréate dans trois catégories : meilleure artiste féminine, artiste pop et artiste favorite sur les réseaux sociaux, ce à quoi s'ajoute une autre distinction partagée avec Ellen DeGeneres pour la meilleure collaboration télévisée. Cette dernière est devenue l'artiste la plus décorée des 47 années d'existence de ces prix, en remportant trois mercredi pour un total de 20 récompenses depuis le début de sa carrière.



En télévision, Outlander a été élue meilleure série, et le sitcom The Big Bang Theory meilleure comédie sur un réseau de chaînes hertziennes. Bates Motel a été de son côté choisi meilleure série dramatique sur une chaîne câblée. Les Oscars, plus prestigieuses récompenses du cinéma aux États-Unis, seront remis le 26 février après les Grammys, récompenses musicales les plus prisées, le 12 février.