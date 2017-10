publié le 17/10/2017 à 14:28

Les mutants s'aventurent dans un nouvel univers. Une semaine après la diffusion du trailer horrifique des Nouveaux Mutants, le réalisateur Josh Boone révèle que le film sera le point de départ d'une nouvelle trilogie.



"Nous avons apporté à la Fox une trilogie de films, basée sur la série de Bill Sienkiewicz [Les Nouveaux Mutants], qui intègre aussi quelques éléments des comics des années 80. Ce seront tous des films d'horreur, mais ils auront chacun leur horreur bien distincte", explique-t-il au site américain IGN.

La Fox réalise donc un pari audacieux pour la franchise X-Men qui va prendre un virage très sombre. Le premier volet de la saga Les Nouveaux Mutants nous emmènera dans une maison hantée où de jeunes mutants sont traqués par une force surnaturelle terrifiante.

L'apport horrifique pourrait renouveler la saga "X-Men"

"Le prochain [film] sera d'un type complètement différent. Notre objectif était d'observer le genre horrifique sous le prisme du super-héros et faire de chaque long-métrage un film d'horreur à part, d'après les gros événements que nous aimons dans le comics. Le tout est connecté en partie à l'univers des X-Men et continuera à faire partie de cet univers dans le sens où cela ouvre sur les prochains films et tout ce qui va arriver", poursuit Josh Boon.



Reste à savoir si le public appréciera des œuvres qui flirtent entre Conjuring et Insidious. Mais il faut reconnaître que l'apport horrifique pourrait renouveler la saga X-Men au cinéma, qui a démarrée en 2000 et s'est renouvelée avec X-Men : Le Commencement en 2011 qui nous plonge dans le passé du Professeur X et de Magneto, entre autres.