publié le 14/06/2017 à 09:45

Avant de détailler quelques-unes des 13 sorties de cette semaine, on fait le point sur notre box-office des 7 jours écoulés d'après le site CBO, c'est Wonder Woman qui réalise la meilleure performance de semaine avec plus de 750.000 entrées. HHHH de Cédric Jimenez reste lui en dessous de la barre des 100.000. Pour continuations, notez que Marie-Francine de Valérie Lemercier a très largement dépassé le demi-million en 15 jours et que Pirates des Caraïbes 5 vogue au-delà des 2,6 millions de téléspectateurs.





À une semaine du début de l'été, c'est aussi la saison des grosses productions américaines qui commence : après Wonder Woman, voici le retour de Tom Cruise dans une nouvelle version de La Momie. Et c'est le principal intérêt de ce film qui n'en a pas tant que ça : redonner vie à un des personnages les plus emblématiques des films d'horreur depuis le début du cinéma. Le studio Universal, qui produit, veut remettre en scène des figures comme l'homme invisible, le loup-garou, Frankenstein, Dracula, le Fantôme de l'Opéra ou Dr Jekyl & Mr Hyde dans une nouvelle collection de films.

"La Momie", pour les passionnés d'action et de fantastique

> La Momie / Bande-annonce officielle 2 VF [Au cinéma le 14 juin]

La Momie est le premier du genre : Tom Cruise y est un militaire d'élite qui, en tentant de débusquer le bunker de terroristes, va tomber sur les bandelettes d'une ancienne princesse d'Egypte, momifiée vivante et bien décidée à se venger de l'humanité. On est en terrain connu, Tom Cruise fait du Tom Cuise, on n'est pas passionné, mais on ne s'ennuie pas : si vous aimez le fantastique et l'action vous passerez un bon moment. "Je voulais voir un film de monstre et en tant que spectateur, c'est ce genre de film dont j'ai envie. Je veux être diverti, effrayé (...) c'est ce que j'attend de ce type de films", explique l'acteur au micro de RTL.

Tom Cruise mais aussi Russell Crowe, (qui joue Dr Jekyll) est à trouver dans La Momie en attendant donc les prochains films de monstres concoctés par Universal : Johnny Depp devrait être l'homme invisible, Javier Berdem et Angelina Jolie le couple Frankenstein ou Dwayne Johnson le loup-garou.

"Nos patriotes" de Gabriel le Bomin

Si vous aimez les sensations fortes, on signale aussi la sortie d'un film japonais à l'ambiance étrange et oppressante qui s'appelle Creepy : un professeur de criminologie rescapé d'un tueur en série et sa femme d'installent dans un nouveau quartier et vont découvrir leurs voisins plutôt étranges. Intrigant et malin.



Nos patriotes est un film tiré de l'histoire vraie d'Addi Ba, tirailleur sénégalais capturé par les Allemands en 1940, juste après la défaite de la France. Il va échapper à l'occupant allemand et rejoindre les maquisards dans la forêt des Vosges, formant l'embryon de ce que sera ensuite LA Résistance. Nos patriotes montre la difficulté de mobilisation des premiers mois contre l'ennemi, difficulté s'organiser sans rien ou presque dans les bois et la difficulté pour un Noir de s'imposer comme élément essentiel au sein d'un groupe, qui avait peu vu des gens de couleur à l'époque et les considéraient comme des indigènes.

> NOS PATRIOTES de Gabriel Le Bomin - Bande-annonce

Beau travail de Gabriel le Bomin, réalisateur passionné par l'histoire : sans moyens démesurés, il donne vie et corps au récit, aidé par un casting intéressant : Alexandra Lamy, Pierre Delandonchamps mais aussi Louane, et celui qui incarne Addi Ba : l'acteur belge Marc Zinga, (Bienvenue à Marly-Gomont, Dheepan ou Spectre). Pour lui, Nos Patriotes est l'occasion de combler le vide de reconnaissance historique envers ces primo-résistants, mais aussi se divertir. "Je pense que le film a pour fonction parmi d'autres de rendre justice à la fois à Addi Ba et à ce réseau qui s'improvise. C'est une qualité pour moi du projet : cela reste un vrai film de divertissement", explique Marc Zinga.



Enfin, l'autre intérêt de découvrir Nos patriotes, c'est le retour de Louane au cinéma. 3 ans après l'immense succès de La Famille Bélier, c'est donc son second film. Retour avec un second rôle, très loin son personnage de Paula dans le film d'Eric Lartigaux : dans Nos patriotes, elle est Marie, postière bénévole à la Croix-Rouge qui veut elle aussi rejoindre le réseau de résistants. "Je ne voulais pas faire du cinéma pour faire du cinéma. Et ce qui s'est passé c'est que Marie est un personnage très différent du mien (...) ça m'a tout de suite plu", explique-t-elle.