L'actrice Emmanuelle Riva est décédée

De son vrai nom Paulette Riva, l'actrice avait 89 ans. Elle est décédée dans la soirée du vendredi 27 janvier à Paris.

par Philippe Peyre publié le 28/01/2017 à 09:01

Cela faisait quatre ans qu'Emmanuelle Riva se battait contre un cancer dans la plus grande des discrétions. La maladie l'a finalement emportée dans la soirée du vendredi 27 janvier à Paris à l'âge de 89 ans. Rendue célèbre par Hiroshima mon amour d'Alain Resnais en 1959, Emmanuelle Riva, de son vrai nom Paulette Riva, était née le 24 février 1927 à Cheniménil (Vosges).



Plus récemment, en 2012, Emmanuelle Riva avait joué dans Amour de Michael Haneke, aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Un rôle qui lui avait valu un César de la meilleure actrice en 2013 et une nomination aux Oscars. Dans ce film dramatique, ils incarnaient un couple de personnes âgées confronté à la dégradation de l'état de santé du personnage d'Anne, interprété par Emmanuelle Riva.



Malgré le cancer dont elle souffrait, l'actrice avait tourné dans un film l'été dernier, en Islande, toujours selon Le Monde.

