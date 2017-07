Jean-Fi Janssens et c'est du lourd dans Histoires de Rire

publié le 08/07/2017 à 18:30

Jean-Fi Janssens est la découverte de la saison des Grosses Têtes de RTL. Ce Ch'ti, qui le revendique jusque dans sa manière de parler, a d'abord fait une carrière de stewart à Air France. Le démon de la scène sommeillant en lui dans les couloirs des avions, il s'est lancé pour de bon avec un one man show très auto-biographique. On avait déjà pu voir sa verve dans l'émission de Stéphane Plaza "Recherche appartement ou maison", dans laquelle il avait confié le soin à Stéphane de lui trouvé un appartement à Paris. Un échec pour ce qui est de l'appartement mais une émission décoiffante et pleine de bonne humeur. Il est en ce moment et jusqu'au 16 juillet au théâtre Le Paris à Avignon.

Puis ce sera la spéciale spéciale "c'est du lourd". Au cours de l'émission, Laurent Boyer revient sur les mythiques sketchs qui ont marqué l'histoire de rire ! Avec Raymond Devos, Jean-Marie Bigard, Elie Semoun, Chevaliier et Laspalès, Jean Poiret et Michel Serrault, Coluche, Fernand Reyaud etc...



Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

