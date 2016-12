Quelques dernières idées de beaux livres à déposer au pied du sapin... thème du jour, le cinéma avec de superbes albums dédiés à Michel Audiard, Alain Delon, ou encore Woody Allen.

> Noël 2016 : 4 beaux livres de dernière minute pour les cinéphiles Crédit Image : AFP/ Archives Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Stéphane Boudsocq publié le 23/12/2016 à 10:22

À la veille du passage du père Noël, il est encore temps de penser à votre liste de cadeaux, surtout si vous êtes cinéphiles. On va commencer avec une encyclopédie qui rend hommage à l'un des plus grands dialoguistes du cinéma français. Si on vous dit Les Tontons flingueurs, Le Professionnel ou encore Garde à vue, vous répondez ? Michel Audiard bien sûr. Stéphane Germain qui signe un bouquin formidable, qui recense tous les films écrits, dialogués ou réalisés par Michel Audiard de 1949 à 1985. L'Encyclopédie Michel Audiard aux éditions Hugo & Cie, 24,95 euros.



Une autre encyclopédie, cette fois consacrée à Alain Delon. Toute sa filmographie est passée en revue grâce à la minutie de Guillaume Evin, avec des commentaires justes, tendres, mais jamais flatteurs du réalisateur Patrice Leconte sur des photos sublimes dont beaucoup d'inédites, tirées des films, mais aussi de la vie de Delon. aux éditions Hugo & Image au prix de 29,95 euros.

"Hollywood, la cité des femmes" et une rétrospective sur Woody Allen

On parle aussi d'Hollywood, la cité des femmes d'Antoine Sire. Un remarquable livre de 1.250 pages, la Bible des stars féminines de l'âge d'or cinéma américain. Elles sont toutes là de Greta Garbo à Grace Kelly, de Olivia de Havilland à Paulette Godard, de Shirley Temple à Ava Gardner ou encore de Mae West à Marylin. "Hollywood, la cité des femmes" est une mine d'infos, des grands faits aux anecdotes et se lit comme un roman. 59 euros aux éditions Institut Lumière - Actes Sud.



Enfin, un livre consacré à Woody Allen. Tom Shone a travaillé sur cette Rétrospective qui va de Lily la tigresse en 1966 à Magic in the Moonlight en 2014. L'humour désespéré de Woody Allen transpire chaque page : chaque film est commenté et analysé par le maître. La musique de Gershwin pour Manhattan, un des chefs d'œuvre de Woody Allen est décryptée dans cette encyclopédie, agrémentée de photos et citations du maître comme celle-ci résume toute son oeuvre : "Je ne crois pas à la vie après la mort mais, à tout hasard, j'emporterai des sous-vêtements de rechange". C'est aux éditions Grund et ça coûte 34,95 euros.