publié le 28/07/2017 à 15:25

Le calme avant la tempête. Les créateurs de Game of Thrones sont habitués à relâcher la tension dramatique avant que de nouveaux drames ne surviennent. L'épisode 2 de la septième saison, diffusé le lundi 24 juillet sur OCS, n'a pas échappé à la règle. Attention, cet article contient des spoilers.



Avant qu'Euron Greyjoy ne mette à feu et à sang la flotte de sa nièce, Yara, Theon et Ellaria Sand profitent d'un moment de répit sur la route de Dorne. Les protagonistes boivent du bon vin avant que les deux femmes n'échangent un langoureux baiser, dévoilé à la sortie d'une bande-annonce de la série.

Interrogée par NBC News, l'actrice Gemma Whelan, qui incarne la prétendante légitime au trône des Fers-nés, s'est confiée sur cette scène : celle-ci n'était pas dans le script original et a été totalement improvisée par les deux actrices. Gemma Whelan et Indira Varma (Ellaria Sand) ont simplement suivi l'ambiance sensuelle déjà présent dans la scène.

Ellaria Sand et Yara Greyjoy échangent un baiser passionné Crédit : Capture d'écran Facebook HBO

Une relation entre les deux femmes verra-t-elle le jour ? Si l'actrice refuse de se prononcer sur la question, elle s'exprime tout de même sur la diversité sexuelle montrée dans la série : "Game of Thrones est l'une des séries les plus regardées de cette dernière décennie, donc la bisexualité de Yara n'est pas seulement demandée, elle est réclamée par le public qui espère se retrouver dans les personnages." Gemma Whelan a ensuite déclaré rester "ouverte" à "tout ce que les scénaristes décident de faire avec son personnage."