publié le 17/05/2017 à 17:25

Préparez-vous à une avalanche de stars et de films. La 70e édition du Festival de Cannes ouvre le mercredi 17 mai au soir depuis le Palais des Festivals. C'est l'événement cinéma de l'année, présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar et présenté cette année par Monica Bellucci.



L'actrice italienne fait son grand retour sous le feu des projecteurs, après le film Spectre de Sam Mendes sorti en 2015. Le festival commence comme chaque année par la traditionnelle montée des marches des stars françaises et mondiales.

Cette année, le jury du Festival de Cannes est composé la réalisatrice allemande Maren Ade, l'actrice américaine Jessica Chastain, l'actrice chinoise Fan Bingbing, l'actrice française Agnès Jaoui, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, l'acteur américain Will Smith, le réalisateur italien Paolo Sorrentino et le compositeur français Gabriel Yared.

La cérémonie d'ouverture diffusée sur Canal+ et dans les cinémas

Et bien évidemment, cette cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes sera retransmise en direct et en clair sur Canal +. L'occasion de vivre la soirée comme si vous étiez, sans quitter votre canapé. Rendez-vous à 19h15 sur la chaîne pour 50 minutes de direct inédit de la Montée des marches aux discours d'ouverture de Monica Bellucci et Pedro Almodóvar.

> Bande-annonce - LES FANTÔMES D'ISMAËL d'Arnaud Desplechin

Plus encore, certains cinémas en France vont retransmettre en direct cette cérémonie, en diffusant en avant-première Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg, le film d’ouverture du Festival. Pour découvrir la liste des cinémas qui vous présentent cette soiré de Paris à Lyon, cliquez-ici.



RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.

La 70ème édition du Festival de Cannes s'ouvre mercredi 17 mai et se terminera le 28 mai