publié le 08/06/2017 à 12:49

L'ambitieux projet de Disney prend forme. Le conteur d'histoires de plusieurs générations s'est lancé dans un nouveau film qui donne suite à une de ses plus emblématiques productions sortie en 1965 en France : Mary Poppins. Attendu pour Noël 2018, il se dévoile dans de nouvelles photos publiées dans Entertainment Weekly cette semaine.



On y découvre la star Emily Blunt dans les habits de la célèbre nounou britannique, autrefois incarnée par l'inoubliable Julie Andrews. Si on l'avait déjà aperçue de dos en mars dernier dans son manteau bleu et sous son chapeau à fleurs, puis lors de vidéos prises par des Londoniens pendant de tournage, cette fois Emily Blunt est accompagnée d'autres personnages.

On découvre alors l'ancien apprenti du ramoneur Bert, interprété par Dick Van Dyke à l'époque, sous le nom de Jack, allumeur de réverbères. Cette fois, la nounou aura à surveiller non pas deux enfants comme dans l'épisode précédent, mais trois. On sait aussi que Meryl Streep apparaîtra à l'écran, et devrait même pousser la chansonnette, à en croire des images de tournage.

First look of Mary Poppins Returns. pic.twitter.com/AjeLIw2KH5 — best of emily blunt (@badpostblunt) 7 juin 2017

Emily Blunt for Entertainment Weekly, 2017. pic.twitter.com/30yEuJMrZ4 — best of emily blunt (@badpostblunt) 7 juin 2017

Lin-Manuel Miranda, Emily Blunt and Meryl Streep on set rehearsing for Mary Poppins Returns. pic.twitter.com/Les4MwSIej — best of emily blunt (@badpostblunt) 7 juin 2017