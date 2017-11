publié le 10/11/2017 à 18:53

Les personnages de Black Panther méritaient bien d'immenses affiches pour faire patienter les fans. Avant de découvrir les aventures de T'Challa, alias Black Panther, le 14 février au cinéma, ces photos nous permettent de découvrir plus précisément chaque personnage et son rôle dans ce nouvel univers Marvel.



Chaque image est associée à une formule. Le héros T'Challa est lié aux mots "L'héritage de son père", Erik Killmonger correspond à "la rage de son peuple", Nakia, elle a droit à "l'amour de son roi". Ces quelques devises dessinent les valeurs qui conduisent les actions de ces personnages. On peut d'ores et déjà deviner les tempéraments et les loyautés dans ces photographies.

Dans ce casting prestigieux, les spectateurs reconnaîtront peut-être Lupita Nyong'o (Twelve Years A Slave), Michael B. Jordan (Creed), Chadwick Boseman (Retour à Lincoln Heights), Danai Gurira (The Walking Dead), Angela Bassett (Tina, Malcolm X, American Horror Story) ou encore Martin Freeman (Le Hobbit, Sherlock) et Forest Whitaker (Good Morning Vietnam, The Shield, Le Majordome, Rogue One).