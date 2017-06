Photo by FremantleMedia Ltd / Rex Features

publié le 21/06/2017

Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Nicole Eggert... les noms des acteurs d'Alerte à Malibu parlent encore aujourd'hui aux fans de la série, diffusée aux États-Unis de 1989 à 2001. Près de trente ans après son pilote, Hollywood se dote d'une adaptation cinéma du feuilleton le plus regardé du monde, avec Dwayne Johnson et Zac Efron dans les rôles principaux de Mitch Buchannon et Matt Brody.



Mais pour les acteurs de 1989, la série a pu être un véritable tremplin pour leur carrière et les a révélé aux grands publics. Si certains comme Pamela Anderson, David Hasselhoff ou David Charvet sont désormais bien connus des téléspectateurs pour leur engagement ou pour leurs apparitions dans des séries télévisées ou au cinéma, d'autres sont retombés dans l'oubli avec des petits rôles ou ont sombré dans la drogue.

Pamela Anderson est aujourd'hui engagée pour la cause animale

C'est l'actrice dont tout le monde se souvient et elle incarne presque à elle seule Alerte à Malibu. Pamela Anderson, alias J.C. Parker dans la série, range son maillot rouge en 1997 pour produire son propre show télévisé, VIP jusqu'en 2004. On l'apercevra au cinéma dans Barb Wire, Scooby-Doo ou encore Scary Movie 3.

En parallèle, elle est playmate pour le magazine Playboy et pose pour treize couvertures. Mais la mannequin est surtout connue aujourd'hui pour son engagement féroce pour la cause animale et l'association PETA. Elle est même venue à l'Assemblée nationale pour soutenir une proposition de loi contre le gavage des oies.

David Hasselhoff retourne à son premier amour, la musique

Lorsque la série prend fin en 2001, David Hasselhoff l'interprète de Mitch Buchannon, fait des apparitions dans des films d'action et de comédie, comme Dodgeball ou Ted 2. En parallèle, il continue sa carrière de chanteur, entamée depuis les années 1980. Il a également participé à plusieurs émissions de télé-réalités, œuvrant en tant que juge dans America's Got Talent et en tant que candidat dans la version américaine Danse avec les Stars.

> David Hasselhoff - True Survivor (from Kung Fury)

Alexandra Paul enchaîne les rôles

Alexandra Paul, l'interprète de Stephanie Holden a joué dans une cinquantaine de films, téléfilms et séries, notamment dans Melrose Place et Mad Men. L'actrice a également coécrit et coproduit des documentaires, dont l'un ayant pour thème la surpopulation. Comme Pamela Anderson, elle est végétarienne et s'occupe de deux shows télévisés, l'un sur les femmes, l'autre sur l'environnement.

David Charvet, le musicien au succès mitigé

Pendant trois saisons d'Alerte à Malibu, David Charvet joue le rôle de Matt Brody. Il continue ensuite son travail d'acteur pour le petit écran, en incarnant Craig Field dans Melrose Place. Il entame lui aussi en parallèle une carrière de chanteur en sortant le single Should I Leave en 1997, et sortira trois autres albums. Depuis 2010, il s'engage dans l'écologie avec l'organisation The Blue Seals, qui sensibilise à la préservation des océans. La même année, pour promouvoir son association, il participe à la télé-réalité La Ferme Célébrité 3, en Afrique.

> Hit Machine 97 - David Charvet - Should I leave - (partie 21)

Nicole Eggert, Jeremy Jackson et Yasmine Bleeth, les stars déchues

Elle a marqué les esprits mais a fini par disparaître de la mémoire du public. Nicole Eggert, l'interprète de Summer Quinn, a pu être vue dans Mariés, deux enfants, Au-delà du réel, Clueless ou Gilmore Girls. Malheureusement, elle s'est surtout faite remarquer pour ses problèmes de poids dans les tabloïds. Elle est également passée par des émissions de télé-réalité, comme Splash ou Chirurgie à tout prix.



Jeremy Jackson jouait le fils de Mitch pendant sept saisons d'Alerte à Malibu. Mais lorsqu'il quitte la série à l'adolescence, il rencontre de graves problèmes de drogue. Il apparaîtra par la suite uniquement dans des émissions de télé-réalités. Il sera également confronté à la justice, accusé d'avoir poignardé un homme et frappé son ex-compagne.



Yasmine Bleeth, elle aussi, a quitté le feu des projecteurs après son rôle de Caroline Holden. On a pu l’apercevoir dans quelques téléfilms, et en 2013 dans le film d'horreur Beautiful Evil. Elle a elle aussi souffert d'addiction à la cocaïne.