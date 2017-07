Coluche dans Histoires de Rire

publié le 22/07/2017 à 22:00

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

Laurent Boyer avec Maryse Gildas vont tous deux, évoquer Coluche : l'humoriste, le comédien, les restos du coeur qu'il fonde en 1985, ses sketches, sa célébrité qui débutera en parodiant un jeu télévisé : Le Schmilblick.



Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de position sociales, il se présente à l'élection présidentielle de 1981 avant de se retirer.

Son premier sketch, "C'est l'histoire d'un mec", tourne en dérision la difficulté de raconter une histoire drôle. Ses sketches suivants lui valent rapidement un succès populaire qui ne se démentira plus. Il revendique sa grossièreté «Toujours grossier, jamais vulgaire »

> Coluche : C'est l'histoire d'un mec.

Coluche et le restos du coeur : création en 1986

Tout est parti d'une petite idée...comme ça..." Si y'a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, puis qu'on étalerait dans les grandes villes de France. Nous, on est prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple qui aurait comme ambition de faire deux milles, trois milles couverts par jour, gratuitement... Et puis, on essaiera, un jour, de faire une grande cantine, peut-être cet hiver. Gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça..."

Coluche, le 26 septembre 1985.

En 2016, les restos du coeur sont plus que présents, et n'oubliez pas "On compte sur vous !"

> 31ème campagne des Restos du Cœur (2015-2016)