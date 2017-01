L'un des stars de la série à succès d'HBO serait en négociation pour intégrer le casting du film de super-héros.

Crédit : The Walt Disney Company France / Joss Whedon Les "Avengers"

par Benjamin Pierret publié le 12/01/2017 à 11:14

Alors qu'il ne sort que le 25 avril 2018 en France, Avengers : Infinity War a déjà de quoi fasciner les foules. Le troisième volet de la saga Avengers pourrait voir un grand nom s'ajouter à son casting : celui de Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Selon Variety, l'acteur américain aurait entamé les négociations pour tenir un "rôle-clé" dans le film de super-héros.



Puisque l'intrigue de ce troisième chapitre est encore inconnue, on ignore quel personnage pourrait interpréter l'acteur. Mais l'objectif étant de filmer ce long-métrage et le quatrième opus l'un à la suite de l'autre, des sources affirment que Peter Dinklage devrait apparaître dans les deux. Il est encore trop tôt pour découvrir le rôle qu'il tiendra. Mais on espère qu'il aura autant de charisme que Tyrion.

Avengers : Infinity War sera réalisé par Joe et Anthony Russo. Les deux frères reprennent le flambeau de Joss Whedon (Buffy Contre les Vampires), qui s'est chargé des deux premiers. Robert Downey Jr. et Chris Evans et presque tous les héros Marvel seront de l'aventure, tandis que Thanos, le titan qui cherche à conquérir la galaxie, est déjà présenté comme le super-vilain du long-métrage.