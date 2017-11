publié le 09/11/2017 à 08:10

La quête des Pierres de l'Infini s'achève bientôt pour les héros Marvel. Depuis Avengers en 2012, chaque film est lié de près ou de loin à ces Pierres aux pouvoirs surpuissants. Par exemple, la Pierre de l'Esprit qui orne le front de Vision permet d'augmenter les facultés mentales de celui ou celle qui l'a possède, tandis que le Tesseract (la Pierre de l'Espace) permet de se téléporter dans la galaxie. Les Avengers, mais aussi les Gardiens de la Galaxie et Thor ont réussi à découvrir 5 des 6 Pierres. La dernière, la Pierre de l'Âme est toujours introuvable.



Parmi ses nombreux pouvoirs, elle permet, entre autres, de communiquer avec les morts, d'emprisonner des âmes dans une dimension parallèle et "lire" l'âme d'une personne. Son détenteur ou sa détentrice possède alors un pouvoir divin puisqu'il/elle peut aussi ramener des êtres à leurs états naturels.

Si au départ, les rumeurs annonçaient que la Pierre de l’Âme se trouverait dans Thor : Ragnarok, elles s'orientent maintenant sur trois films prévus entre 2017 et 2018. Commençons l'enquête.

Dans la bague de Black Panther

Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther Crédit : capture d'écran YouTube

C'est l'une des théories des plus en vogue puisque dans les comics, Black Panther peut communiquer avec ses ancêtres (l'un des pouvoirs de la Pierre) grâce à sa bague. On en a un aperçu dans le second trailer du film où T'Challa se rend près d'un arbre où se reposent des panthères, qui sont en réalité ses ancêtres.



On n'oublie pas non plus cette séquence entre Bucky et Black Panther dans Captain America : Civil War. Alors que les deux hommes se battent, on a un gros plan sur la bague de T'Challa et le regard intrigué de l'ex Soldat de l'Hiver. Ce qui voudrait dire que le bijou a une grande importance et qu'il contiendrait bien la Pierre de l’Âme. Le fin mot de l'histoire sera dévoilé en février prochain lors de la sortie de Black Panther.



Cachée dans le champ quantique d'"Ant-Man and the Wasp"

Ant-Man prisonnier du champ magnétique dans "Ant-Man" Crédit : capture d'écran YouTube

Le champ quantique est une dimension parallèle où le temps et la réalité n'ont plus aucune signification. C'est une sorte de monde de l'infiniment petit sur lequel travaille Hank Pym dans Ant-Man. Scott Lang est d'ailleurs le seul être vivant à être ressorti vivant de ce monde, contrairement à la Guêpe (la mère de Hope) restée prisonnière.



La super-héroïne est d'ailleurs au casting d'Ant-Man and the Wasp. On pourrait donc penser qu'on aura droit à un nouveau voyage dans le champ quantique et la potentielle découverte de la Pierre de l’Âme. Elle serait alors à l'abri de Thanos, puisqu'il n'a pas la puissance nécessaire pour se rendre dans cette dimension parallèle.

Thanos l'a possède déjà

Le concept art de "Thanos" dans "Avengers : Infinity War"

Depuis Avengers, Thanos cherche les Pierres de l'Infini. Mais, il refuse de bouger de son royaume et envoie Loki (Avengers) puis Ronan (Les Gardiens de la Galaxie) pour récupérer le Tesseract et l'Orbe (la pierre du Pouvoir). Mais, les deux hommes ont échoué et Thanos décide dans la scène post-générique d'Avengers 2 : L’Ère d'Ultron de chercher les Pierres tout seul. Il aurait pu ainsi récupérer la Pierre de l’Âme probablement aidé de son Ordre Noir, les sbires du titan. Reste à savoir à dans quel film Marvel il a pu la récupérer et surtout la garder sans éveiller les soupçons de nos héros.