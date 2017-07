publié le 21/07/2017 à 11:41

Les sorcières, les monstres et les fantômes. American Horror Story fait frissonner les fans depuis 7 ans avec ses histoires d'horreurs et surnaturelles. La prochaine saison, attendue pour l'automne prochain, était restée relativement mystérieuse jusqu'ici. C'était sans compter sur le Comic-Con de San Diego, la grand-messe des amateurs de séries et de pop culture. Lors de cet événement, qui se déroule du 20 au 23 juillet dans la ville californienne, on en apprendra davantage sur le show de Ryan Murphy, qui se régale à nous faire peur.



La question était toutefois entière : sur quoi allait reposait l'intrigue d'American Horror Story ? Rappelons que chaque saison peint un univers horrifique différent : une maison hantée, un hôpital psychiatrique, la Nouvelle-Orléans et ses sorcières, un cirque, un hôtel de Los Angeles et une émission de télévision.

Une histoire qui se déroule dans une secte

La septième saison devrait elle se focaliser sur une secte : c'est ce que suggère en tout cas son titre, Cult, dévoilé lors du Comic-Con par le co-créateur de la série Ryan Murphy. D'après des images circulant sur Twitter, il pourrait s'agir d'une armée de clowns terrifiants.

Le contexte est cette fois beaucoup plus récent que les précédentes saisons, puisque l'histoire se déroulera lors de la dernière élection américaine, qui a vu la victoire de Donald Trump. Il faudra cependant attendre l'automne prochain pour savoir ce que ces clowns mijotent.

Un casting familier

Les amateurs de la série pourront retrouver les têtes d'affiche habituelles, qui changent de rôle chaque saison. Le casting de la série d'horreur réunira donc entre autres les acteurs Evan Peters (Quicksilver dans X-Men) et Sarah Paulson. Les amateurs de Star Wars pourront également retrouver Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher.



Surprise également pour les fans de Girls. Alors que leur série fétiche vient de s'achever, ils pourront retrouver l'actrice principale, Lena Dunham, dans American Horror Story. Son rôle est pour le moment encore mystérieux, et on ne sait pas dans combien d'épisodes elle apparaîtra. On sait également que deux saisons supplémentaires ont été commandées par la chaîne américaine FX. L'horreur n'est pas prête de s'arrêter sur le petit écran.