Abdellatif Kechiche met sa Palme d'or en vente pour son prochain film

publié le 08/06/2017 à 11:05

C'est une Palme que l'on oubliera pas. En 2013, le nom d'Abdellatif Kechiche résonne dans le Palais des festivals à l'annonce de la Palme d'or. Son film La Vie d'Adèle a ému les jurés, autant que les actrices qui, exceptionnellement, ont aussi reçu le prestigieux prix. La Palme d'or est justement mise en vente par le réalisateur, ou plus exactement, la société de production Quat'Sous, qui a publié un communiqué relayé par le Hollywood Reporter. La raison : boucler le prochain film d'Abdellatif Kechiche.



Un extrait de la déclaration écrite : "Pour réunir les fonds nécessaires afin de terminer la post-production sans plus de délais, la société française de production et de distribution Quat'Sous vend aux enchères des souvenirs en rapport avec le travail de Kechiche", parmi eux, la Palme d'or donc, mais aussi les "peintures à l'huile qui jouaient un rôle déterminant dans La Vie d'Adèle". Réalisée par le bijoutier Chopard, la valeur d'une Palme d'or, sans la symbolique du film auquel elle est attachée et la valeur qu'elle prend avec les années, est estimée à 20.000 euros.

Le prochain film du cinéaste controversé s'intitule Mektoub, My Love. Il a déjà rencontré quelques obstacles, d'après son réalisateur, comme la perte d'investisseurs et la non-présentation au dernier Festival de Cannes. Pas de date annoncée encore pour la sortie de cette adaptation de La Blessure, la vraie.