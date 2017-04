William Sheller et Nina Simone dans le Stop ou Encore du 23 avril 2017

publié le 23/04/2017 à 11:00









Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour William Sheller, Nina Simone et Roch Voisine qui a d'ailleurs dévoilé son nouvel album "Devant nous" le 31 mars dernier.

A gagner tout le weekend, des maxi 45 tours du "Rester Vivant Tour" de Johnny Hallyday et ses platines vinyles ! A vous de voter sur rtl.fr ou au 3210 !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés gagnez vos montres RTL!



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

William Sheller

La chanteuse saoul Nina Simone est décédée le 21 avril 2003 Crédit : ELEONORE BAKHTAZE / AFP

Roch Voisine





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.