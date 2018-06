publié le 08/06/2018 à 18:16

Fan de musique et de théâtre, Thomas Vandenberghe, de son vrai nom fait ses premières armes dans le journalisme à la rédaction de Rock Sound en 1999. Six ans plus tard, le rédacteur en chef quitte le magazine pour se consacrer à la scène. Il racontera son expérience de journaliste musical et fan de rock dans son premier one-man-show Thomas VDB en Rock & Roll en 2006.



L'année suivante, Thomas VDB est sollicité par Canal + pour être chroniqueur dans L'Édition spéciale, avant d'user de son humour pour animer l'émission Rock Radio Show sur le Mouv'. En 2009, il remonte sur les planches avec son deuxième spectacle Presque Célèbre, puis son troisième one-man-show Thomas VDB chante Daft Punk où il mêle l'humour et les platines.

Depuis 2017, l'humoriste joue son nouveau one-man-show intitulé Bon chien chien. Un spectacle à découvrir les vendredis et samedis à 20h15 au Sentier des Halles à Paris.

Sandrine Sarroche

Dès son plus jeune âge, Sandrine Sarroche prend des cours de théâtre, de piano et de chant au conservatoire de Toulon. Après des études de lettres, de droit et l'obtention de son diplôme d'avocat, elle devient juriste à la Commission nationale informatique et libertés.



En 2000, elle décide de changer de voie pour se consacrer à la scène. Après plusieurs spectacles, l'humoriste présente son nouveau one-woman-show La Loi du Talon, qu'elle jouera au mois de juillet au théâtre Le Paris à Avignon.







Maxime Gasteuil

Ce jeune humoriste originaire de Saint-Émilion débarque à Paris pour devenir humoriste. Pour se perfectionner, il fréquente d'abord le Cours Simon avant d'écrire des skecthes et faire ses premiers spectacles. Dans son dernier one-man-show Maxime Gasteuil arrive en ville, l'humoriste raconte sa nouvelle vie de à la capitale. Un spectacle à découvrir à L'Européen jusqu'à la fin du mois de juillet.