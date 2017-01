LE GRAND STUDIO HUMOUR - Le comédien interprète un sketch de son spectacle "Citoyen".

par Geoffroy Lang publié le 28/10/2016 à 18:41

Comme chaque mois, RTL a ouvert sa porte aux humoristes avec un invité de marque ce samedi 29 octobre, Régis Mailhot. L'ancien compagnon de Stéphane Bern au Petit Jury a sillonné la France avec son nouveau spectacle, Citoyen, qu'il interprète depuis le début de l'année 2016. Dans Le Grand Studio RTL Humour, Régis Mailhot en présente un sketch.



Régis Mailhot n'a pas perdu son ton noir et sarcastique, et porte toujours un regard corrosif sur l'actualité. "Si vous saviez le taux de suicide chez les kamikazes, vous seriez surpris monsieur. J'ai un ami palestinien, [...] il se tue à la tâche", assène avec aplomb l'humoriste. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir son nouveau spectacle, Régis Mailhot donnera une nouvelle représentation le 26 novembre prochain à l'Alhambra à Paris.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.