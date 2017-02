LE GRAND STUDIO HUMOUR - Paul Adam interprète deux sketchs dans "Le Grand Studio RTL Humour" du 4 février.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 03/02/2017 à 17:35

C'est un étonnant "One Man Shower" à la personnalité rare qui était présent dans Le Grand Studio RTL Humour. Chansonnier au Caveau de la République pendant 15 ans, Paul Adam comptabilise près de 1 million de vues sur YouTube pour son sketch "À 60 ans, il découvre les SMS". Ses sketchs sont des histoires de la vie quotidienne abordées avec humour par ce bouffon à l'énergie communicatrice.



Paul Adam a interprété deux sketchs dans Le Grand Studio RTL Humour. Un premier intitulé Pénélope sur sa découverte de l'amour et un deuxième sur la coloscopie, dans lequel il revient sur une expérience médicale qui lui a laissé un mauvais souvenir.



Il fait actuellement les premières parties de Jean-Marie Bigard sur l'intégralité de ses dates pour le spectacle Nous les femmes. Dans son spectacle où fusent les gags, il a écrit un texte entièrement en abréviations SMS. Présentateur, animateur et auteur, il écrit pour la série à succès de M6 Scènes de ménage.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.