publié le 29/10/2016 à 15:23

Ils se présentent comme des adeptes du "two men show". Massot et Joucla est un duo d’humoristes composé d'Éric Massot et d'Emmanuel Joucla. Emmanuel Joucla a entamé sa carrière de comédien en 1990 avec la bande de "Nous Ç Nous", aussi surnommée "La Bande du Carré Blanc", à Paris aux côtés notamment de Jean Dujardin. De son côté Éric Massot s'était fait remarquer sur TF1, dans l’émission de Philippe Bouvard Le pied à l’étrier. Les deux complices se rencontrent en 1997 au sein du Carré Blanc et tournent ensemble depuis 1999.



Dans Le Grand Studio RTL Humour, Éric Massot et d'Emmanuel Joucla présentent un sketch inspiré par le critique musicale Philippe Manoeuvre. Ils se produiront du 21 novembre au 5 décembre à La Chapelle des Lombards à Paris pour Les After Week-End de Manu Joucla et Éric Massot.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.