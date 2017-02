publié le 24/02/2017 à 17:13

On l'a découvert dans Le Morning, programme court diffusé sur CStar. Gérémy Credeville, jeune humoriste originaire du Nord-pas-de-Calais, a fait ses premiers pas sur scène à 17 ans. Plusieurs festivals d'humour plus tard, il se produit désormais jusqu'au 15 avril 2017 au théâtre parisien des Blancs Manteaux. Sur scène, Gérémy Credeville est ultra suffisant, prétentieux, un personnage qu'il assume jusqu'à en faire le thème principal de son one-man-show.



Le "beau-gosse", comme il se définit lui-même, s'est notamment produit en première partie de Jean-Luc Lemoine, et son spectacle, Parfait (et encore je suis modeste), vient d'être prolongé à Paris. Il sera ensuite en tournée dans toute la France à partir d'avril 2017.

Invité du Grand Studio RTL Humour de Jean-Luc Lemoine, Gérémy Credeville a interprété deux sketchs Première partie et Le Nord, au côté de Nadia Rose. Son one man show, Parfait (et encore je suis modeste), se joue jusqu'au 15 avril au théâtre des Blancs Manteaux à Paris.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.