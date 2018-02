publié le 16/02/2018 à 17:48

Un nom américain, des origines africaines, une culture européenne et un humour universel. Voilà qui est Donel Jack'sman. Révélé dans On n'demande qu'à en rire, il était l'un des pensionnaires de l'émission. Aujourd'hui, l'humoriste a fait du chemin et continue de fidéliser un public toujours aussi nombreux.



Dans son nouveau spectacle On ne se connaît pas, on ne se juge pas, l'homme au maillot fait preuve d'un humour intelligent et subtil. Que ce soit les communautés ou les artistes, tout le monde en prend pour son grade.

Donel Jack'sman présente un extrait de son spectacle sur la scène du Grand Studio Humour RTL. Il se produira à l'Européen pour quatre représentations entre le 6 mars et le 27 avril 2018, tout en passant par Bordeaux, Rouen et le Luxembourg.



