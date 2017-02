LE GRAND STUDIO HUMOUR - L'humoriste a présenté deux extraits de son one-ma show "Arnaud Demanche : (Le Nouveau Schwarzenegger)".

par Capucine Trollion publié le 03/02/2017 à 17:34

Actuellement en spectacle au Théâtre des Trois Bornes à Paris, Arnaud Demanche a fait un passage remarqué sur la scène du Grand Studio RTL Humour. Devant le public hilare, il a interprété deux extraits de son one-man show Arnaud Demanche : (Le Nouveau Schwarzenegger). Dans son spectacle, il raconte comment il a décidé de devenir une star hollywoodienne à tout prix et de rouler en Ferrari au soleil. Un spectacle pour découvrir la vision de l'humoriste français sur ce qu'est le cinéma américain.



Mais, avant de se lancer seul sur scène, Arnaud Demanche a eu le temps de préparer sa plume. Il a notamment écrit les sketchs de Nicolas Canteloup et Matthieu Penchinat. Certains téléspectateurs l'ont aussi découvert sur Paris Première en tant qu'animateur des Gérard du cinéma, de la politique et de la télévision, en compagnie de Frédéric Royer et Stéphane Rose.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.