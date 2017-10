Une rarissime édition de "Du côté de chez Swann" vendue aux enchères

publié le 31/10/2017 à 15:06

Marcel Proust a toujours la cote. Le 30 octobre, un exemplaire de son roman Du côté de chez Swann a été vendu 535.500 euros par la maison d'enchères Sotheby's, à Paris. Son estimation initiale se situait entre 400.000 et 600.000 euros.



Trésor pour bibliophile, le volume mis à l'encan était l'un des cinq exemplaires numérotés sur du "japon impérial" ou "washi", un type de papier considéré le plus beau du monde. Le volume, acquis par un acheteur présent dans la salle de vente, n'était plus réapparu publiquement depuis 1942 lorsque la veuve de son propriétaire l'avait mis aux enchères chez Drouot. Il avait alors été acquis par Roland Saucier, directeur de la librairie Gallimard de Paris. Il était resté depuis dans la famille du libraire décédé en 1994.

Trois autres exemplaires de ces livres rares et précieux sont à l'abri chez leur propriétaire. Un quatrième a disparu durant la Seconde Guerre mondiale et n'est jamais réapparu depuis. Ce volume vendu aux enchères, relié en maroquin bleu nuit, avait été offert par l'auteur à Louis Brun, son éditeur chez Grasset. Grand bibliophile, ce dernier avait ajouté à son exemplaire des documents manuscrits de Marcel Proust qu'il a fait relier en fin de volume.

> Enchère Du côté de chez Swann Crédit Média : AFP | Date : 31/10/2017