et AFP

publié le 05/06/2018 à 17:06

Un très beau spécimen de Tyrannosaure-Rex. Longue de 12,5 mètres et haute de 4 mètres, "Trix" est devenue l'égérie de l'exposition "Un T-rex à Paris", qui aura lieu du 6 juin au 2 septembre au muséum d'Histoire naturelle. La femelle dinosaure passera donc son été au jardin des Plantes. Cette icone d'envergure représente aussi un moment historique : c'est la première fois que la France peut se vanter d'accueillir un véritable squelette de T-Rex.



Âgée de 67 millions d'années, elle a été découverte en 2013 dans le Montana, aux États-Unis. Ce fossile fait partie de quelques spécimens uniques au monde à avoir été découverts pratiquement intacts. Son assemblage parfait est constitué de 250 os, capables de soutenir une masse de près de 9 tonnes.

L'exposition abordera la période paléontologique pendant laquelle le dinosaure a vécu. Crânes, frises chronologiques et films guideront le visiteur et raviront les plus jeunes grâce à des activités immersives.