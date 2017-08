Un livre dans ma valise : "Robêêrt"

publié le 15/08/2017 à 16:07

Connaissez-vous la tactique de la SPA ? "Séduire pour avancer". Quand un mouton se l'applique à lui même cela donne un roman très drôle qui, tour de force, plaira autant aux petites filles qu'aux petits garçons (9-12 ans). Robêrt pardon Robêêrt est un mouton pas comme les autres : quand une moissonneuse batteuse s'approche du troupeau qui marche sur une route, lui ne panique pas, ne s'enfuit pas en poussant bêêtement des cris de mouton effarouché, non, il s'assoit sur son derrière et attend que ça passe.



Robêêrt n'est pas un mouton comme les autres. Il est en apprentissage "chien de berger". Mais voilà, dans le troupe ça "bêêle" contre lui et les maîtres éleveurs eux commencent à voir d'un mauvais œil ce mouton qui se prend pour un chien et ridiculise du même coup les autres moutons.



Alors sonne l'heure de "l'ééééxil" pour le jeune mouton :direction l’Angleterre pour y devenir "mouton de compagnie" d'un cheval, un crack des courses hippiques. Robêêrt excelle dans son rôle, l'étalon fait des merveilles bercé la nuit par ce mouton qui lui récite des poèmes de Kipling (oui entre temps il a appris à lire)... et lui chante des berceuses... mais quelque chose va bouleverser la vie de ces deux cadors, de la course et de la lecture.



Au fil des pages on se laisse emporter par cette histoire où s’effacent les différences. A l'humour parfois très British de l'auteur Jean Luc Fromental Éditeur et auteur de bandes dessinées, il signe là son premier roman jeunesse. Mêmes les humains passeront entre les pattes de ce mouton hors pair, un cador de la com.

"mouton en principe ce n'est pas un métier, pas comme chien.

On peut être chien de chasse, chien d'avalanche, chien d'aveugle, de berger de cirque de traîneau, chien des douanes ou chien policier... mais mouton ? ce n'est pas pas pour rien qu'on appelle "moutons" les petits tas de poussières... déjà sans me vanter, il est rare qu'un mouton ait un nom..." lui s'appelle donc Robêêrt avec deux "e" et c’est un livre pas "bêête" du tout pour prendre conscience que dans la vie rien n'est impossible même quand on est un mouton.



Robêêrt est édité chez Hélium, le prix 13 euros 90. Un petit bijou de 256 pages illustrées par Thomas Baas à glisser dans la valise.