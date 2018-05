et Léa Stassinet

publié le 06/05/2018 à 09:21

Pour sa 12ème édition, "Tous à l'Opéra" a mis l'accent sur la danse, en choisissant Aurélie Dupont, directrice de l'Opéra de Paris comme marraine. "On a eu envie de faire la fête à la danse parce que l'opéra c'est la musique mais aussi la danse", explique Laurence Lamberger-Cohen, directrice de la Réunion des Opéras de France, sur RTL.



Le but de l'opération qu'elle pilote : "Voir ce que vous n'avez jamais vu : les coulisses, les cours de danse...", poursuit-elle. 25 maisons d'opéra ouvrent en effet leurs portes gratuitement dans toute la France, et près de 100 établissements participent à la manifestation à l'échelle européenne.

En 2018, le cliché des spectateurs fortunés et plutôt âgés est-il toujours d'actualité ? "Pas du tout !", affirme Laurence Lamberger-Cohen, qui estime que le public qui se déplace à l'opéra "s'est beaucoup rajeuni". "Les opéras ont beaucoup travaillé justement sur ce que l'on appelle l'élargissement du public, avec des propositions à destination des plus jeunes, à l'école", explique-t-elle.