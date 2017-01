Thomas Dutronc et Sade dans le Stop ou Encore du 21 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 21 janvier 2017

par Vincent Perrot publié le 20/01/2017 à 14:34

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Thomas Dutronc, qui vient d'entamer sa tourné à travers la France... Tournée qui s'achèvera le 4 avril 2017 au Trianon à Paris... Réécoutez ensuite avec plaisir SADE avec entre autres "Smooth operator" ou encore "Your love is king"... Votez ensuite pour Vianney, qui vient de passer numéro 1 des ventes avec son album éponyme "Vianney", cerifié disque d'or! Lui aussi part en tournée en France dès février 2017, avec notamment le Bataclan, la Cigale et le Zenith de Paris... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert de Thomas Dutronc, le 4 avril 2017 au Trianon de Paris.. A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.