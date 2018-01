The Cranberries et Indochine dans le Stop ou Encore du 20 janvier 2018

publié le 19/01/2018 à 12:07

Ce matin votre Stop ou Encore, rend hommage à la chanteuse irlandaise Dolores O'Riordan en programment quelques titres du groupe The Cranberries: "Zombie", Ode to my family" ou encore "Animal Instinct"... Que des tubes!



The Cranberries -Just My Imagination sudtitulado26



Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de découvrir le tout nouveau titre d'Indochine "Un été français", deuxième extrait de leur dernier album "13" qui fait un véritable carton! Leur tournée 2018 "13 Tour" passera par l'AccorHotels Arena les 16, 17 et 18 février!.. A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



L'affiche de la nouvelle tournée d'Indochine Crédit : Indochine



A vous de voter également Stop ou Encore pour Carla Bruni avec des extraits de son dernier album "French Touch", dans lequel la chanteuse reprend certains de ses titres anglo-saxons préférés, parmi lesquels "The winnner takes it all" d'Abba ou encore sa reprise de "Miss you" des Rolling Stones..... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



CARLA BRUNI

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez vos places pour assister au spectacle "Soy Luna Live", les stars sud-américaines de la nouvelle série phénomène Disney Channel, pour la 1ère fois sur scène en Europe! A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".