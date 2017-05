The Beatles et les Foreigner dans le Stop ou Encore du 27 Mai 2017 REPLAY - Les Beatles sortent un coffret collector 4 CD à l'occasion du 50ème anniversaire de leur album "Sgt. Pepper's lonely hearts club band" et les Foreigner fêtent leurs 40 ans de carrière dans le Stop ou Encore de Vincent Perrot du 27 Mai 2017.