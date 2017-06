TELEPHONE et SADE dans le Stop ou Encore du 11 juin 2017

publié le 09/06/2017 à 10:46



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour TELEPHONE, l'occasion d'annoncer Les Insus en tournée à travers la France entière à partir du 23 juin 2017 ! Tournée qui s'achèvera les 15 et 16 septembre 2017 au Stade de France!



Les Insus remontent sur scène dans 10 festivals français l'été prochain, et s'offrent Stade de France le 15 septembre 2017. Crédit : FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Place à la douceur avec Sade, une voix de princesse exotique... Sade surnommée "The first lady of cool", avec des tubes comme "Paradise", "Sweetest taboo"... Votez au 3210!







sade

Puis, grâce à Georges Lang et son coffret de 4 CD "Nashville" plongez au cœur des grands standards de la musique country et retrouvez l'ambiance de l'émission "WRTL Country"

La compilation Nashville de Georges Lang

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez pour vos places pour assister au concert des GUNS N'ROSES "Not in this lifetime Tour" le vendredi 7 juillet 2017 au Stade de France! A vos téléphones: 3210







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.