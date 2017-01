Telephone et les Enfoirés dans le Stop ou Encore du 7 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 7 janvier 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 06/01/2017 à 13:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Téléphone... Les INSUS joueront au Stade de France avec RTL, les 15 et 16 septembre 2017, l'événement Live de la rentrée 2017! .....A vous de voter également pour Daft Punk et notamment leur duo avec The Weeknd "I feel it coming", qui cartonne!... Une belle surprise ensuite avec Les Enfoirés, dont vous pourrez écouter le tout nouveau titre "Juste une p'tite chanson", chantée par la troupe...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert des INSUS, le septembre 2017 au Stade de France! Exceptionnel.. A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Telephone - Un peu de ton Amour

Crédit : Laurent Zabulon – TF1 et Gaston Bergeret Les Enfoirés

daft punk

Crédit : FRANCOIS NASCIMBENI / AFP Les Insus remontent sur scène dans 10 festivals français l'été prochain, et s'offrent Stade de France le 15 septembre 2017.

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.