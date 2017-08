"Stop ou Encore" du 6 Août 2017

publié le 04/08/2017 à 14:23

Eric Jean-Jean Crédit : Elodie Grégoire

Eric Jean-Jean aux commandes de l'émission tout l'été

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore" au 32.10 ou par sms au 74900 ! Au programme ce matin : Coldplay avec "Something just like this", extrait du premier album du brillant duo américain Chainsmokers, ils signent ce tube estival en duo avec Coldplay !

Gaumont - 120 ans de cinéma



Eric Jean Jean vous propose de jouer au 3210 pour gagner une série de 3 coffrets de la collection Gaumont - 120 ans de cinéma !





A vous de jouer et de voter au 3210 ou par sms 74 900 !





Les Stop ou Encore de cette matinée